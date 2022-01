Festival Numok : Atelier découverte création numérique par TUMO Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Festival Numok : Atelier découverte création numérique par TUMO Médiathèque Françoise Sagan, 20 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 20 avril 2022

de 15h00 à 17h00

gratuit

Le Forum des Images et l’école TUMO vous proposent un atelier découverte de la création numérique. Seront abordés les domaines du cinéma d’animation, du jeu vidéo, de la programmation et de la musique. Après une brève présentation de l’école et de ses cursus extrascolaires pour collégiens et lycéens, vous pourrez directement vous essayer à la création dans ces différents domaines grâce à une plateforme créée par leurs soins. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

4 : Gare de l’Est (Paris) (403m) 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (149m)

Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr Atelier;Expo

Date complète :

2022-04-20T15:00:00+01:00_2022-04-20T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Françoise Sagan Adresse 8 rue Léon Schwartzenberg Ville Paris lieuville Médiathèque Françoise Sagan Paris Departement Paris

Médiathèque Françoise Sagan Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/