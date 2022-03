Festival NUMOK : atelier découpeuse vinyle Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris Catégories d’évènement: île de France

Festival NUMOK : atelier découpeuse vinyle Bibliothèque Louise Walser-Gaillard, 23 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 23 avril 2022

de 16h00 à 18h00

gratuit

Pour les enfants curieux, nous proposons un atelier avec la découpeuse vinyle. Vous pourrez ainsi créer lettres et ou dessins et les emportez à la maison. Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal Paris 75009

Contact : 01 49 70 92 80 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr Atelier;Enfants;Loisirs

