Festival Numok : Arpente des contes fantastiques avec le robot Matatalab ! Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Festival Numok : Arpente des contes fantastiques avec le robot Matatalab ! Médiathèque Françoise Sagan, 27 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 27 avril 2022

de 15h00 à 17h00

gratuit

Découvre un univers fantastique et libère ta créativité tout en t’initiant au codage avec le robot Matatalab ! Le tapis de contes associé au robot propose de jolies histoires qui feront travailler l’imagination : une forêt magique, une princesse somnambule, un lutin voleur et un dragon qui veille sur son trésor… L’atelier est assuré par la société Smarteo. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

4 : Gare de l’Est (Paris) (403m) 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (149m)

Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr Atelier;Expo

Date complète :

2022-04-27T15:00:00+01:00_2022-04-27T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Françoise Sagan Adresse 8 rue Léon Schwartzenberg Ville Paris lieuville Médiathèque Françoise Sagan Paris Departement Paris

Médiathèque Françoise Sagan Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/