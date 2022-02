Festival Numok à la médiathèque Marguerite Duras : exposition “Entrez dans l’âge du Faire” Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’évènement: île de France

Avec cette exposition “Entrez dans l’âge du Faire” découvrez le monde des fablabs (laboratoires de fabrication) en avant-première. Une bonne manière de se préparer à l’ouverture du Fablab de la médiathèque en 2023. Exposition Fablabs : Entrez dans l’âge du Faire, réalisée par Ici&Lab, du 15 au 30 avril Découvrez le monde des fablabs (laboratoires de fabrication) en avant-première. Une bonne manière de se préparer à l’ouverture du Fablab de la médiathèque en 2023. Avec des modules interactifs, vous découvrirez les machines et les possibilités créatrices des fablabs : Imprimante 3d, découpe Laser, brodeuse, cartes électroniques… L’expo virtuelle par ici Ateliers dans le cadre de l’exposition : Atelier Robot : mercredi 20 avril, de 15h à 17h. Contrôle et programme le robot Mbot de MakeBlock. A partir de 12 ans – sur inscription auprès des bibliothécaires. Atelier Drawdio avec le Collectif Brut Pop : samedi 23 avril, de 15h à 17h. Atelier Drawdio : Contraction de draw (dessiner..) et audio, le Drawdio est un mini synthétiseur que l’on active en dessinant. Popularisé par le MIT ce petit circuit est un des grands classiques du DIY sonore. A partir de 10 ans – sur inscription auprès des bibliothécaires. Atelier Robot : mercredi 27 avril, de 15h à 17h. Contrôle et programme le robot Mbot de MakeBlock. A partir de 12 ans – sur inscription auprès des bibliothécaires.

