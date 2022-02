Festival Numok 2022 ! à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris Catégories d’évènement: île de France

Dans le cadre du Festival numérique des bibliothèques de la Ville de Paris (Numok), trois ateliers numériques vous sont proposés. Mercredi 13 avril de 16h à 18h30 : Atelier Lucid Realities Laissez-vous tenter par la réalité virtuelle ! Nous vous proposons de découvrir des univers variés à des époques différentes. Vous pourrez ainsi vous immerger dans la peau de nos ancêtres préhistoriques et vivre leur quotidien ou dans un tout autre genre vous plonger dans l’œuvre de Monet. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Tout public à partir de 12 ans. Mercredi 20 avril à 16h : Atelier Wakatoon Un atelier ludique où les enfants pourront colorier des planches de la BD Boule et Bill, puis après avoir pris en photo leur travail, ils pourront découvrir que leur coloriage s’est transformé en dessin animé..Comme par magie ! Sur inscription, pour les enfants à partir de 7 ans. Samedi 23 avril à 16h : Atelier Toontastic Toontastic est une application ludique qui propose aux enfants d’apprendre à créer de courtes animations cartoonesques à l’aide d’outils simples d’utilisation et adaptés à la jeunesse. Grâce à Toontastic, vous pourrez dessiner, animer et scénariser vos propres cartoons. Il suffira pour cela de déplacer les personnages disponibles sur l’écran, de raconter votre histoire, et de laisser l’application enregistrer le son de votre voix. Sur inscription, pour les enfants à partir de 10 ans. Bibliothèque Andrée Chedid 36 rue Emeriau Paris 75015

10 : Charles Michels (Paris) (413m) 30 : Bibliothèque Andrée Chédid (Paris) (73m)

Contact : 0145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ Loisirs;Innovation;Enfants

