Festival Nume’O – Pixel Party : casque de réalité virtuelle

Festival Nume’O – Pixel Party : casque de réalité virtuelle, 30 avril 2022, . Festival Nume’O – Pixel Party : casque de réalité virtuelle

2022-04-30 – 2022-04-30 Tout le mois d’avril. Participez à ce rendez-vous dédié au numérique et proposé en partenariat avec la médiathèque départementale de l’Oise. Venez profiter de notre matériel de réalité virtuelle pour jouer et explorer. Pour tous à partir de 12 ans. Inscription au 0344156718 Tout le mois d’avril. Participez à ce rendez-vous dédié au numérique et proposé en partenariat avec la médiathèque départementale de l’Oise. Venez profiter de notre matériel de réalité virtuelle pour jouer et explorer. Pour tous à partir de 12 ans. Inscription au 0344156718 +33 3 44 15 67 18 Tout le mois d’avril. Participez à ce rendez-vous dédié au numérique et proposé en partenariat avec la médiathèque départementale de l’Oise. Venez profiter de notre matériel de réalité virtuelle pour jouer et explorer. Pour tous à partir de 12 ans. Inscription au 0344156718 Réseau des médiathèque/Communauté d’agglomération du Beauvaisis dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville