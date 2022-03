Festival NuméO – atelier stop motion Le Coudray-Saint-Germer Le Coudray-Saint-Germer Catégories d’évènement: Le Coudray-Saint-Germer

Le Coudray-Saint-Germer Oise Le Coudray-Saint-Germer Il s’agit d’un atelier film d’animation. Accompagné par les animateurs de la Médiathèque départementale de l’Oise, vous pourrez mettre en scène de drôles de personnages afin de créer votre propre film d’animation en stop motion. Le stop motion consiste à mettre en mouvement une série d’images fixes par le déplacement imperceptible.

Nombre de places limitées ( à 10 participants) Réservation obligatoire au 03 44 81 83 00

csr.francois.maillard@wanadoo.fr +33 3 44 81 83 00

Mercredi 27 avril de 10h à 12h et de 14h à 16h.

