Miramas Plan d'eau Saint Suspi Bouches-du-Rhône, Miramas Festival Nuits Métis 2021: L’ANIMA LOTTA / LO’JO Plan d’eau Saint Suspi Miramas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Miramas

Festival Nuits Métis 2021: L’ANIMA LOTTA / LO’JO Plan d’eau Saint Suspi, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Miramas. Festival Nuits Métis 2021: L’ANIMA LOTTA / LO’JO

Plan d’eau Saint Suspi, le vendredi 9 juillet à 20:30

La 28ème édition des Nuits Métis prend une forme plurielle et plus ambitieuse que jamais avec 3 FORMATS dans 3 LIEUX de MIRAMAS, sur 3 PÉRIODES différentes : – Du 24 au 26 juin au Théâtre de Verdure La Colonne – DU 8 AU 10 JUILLET AU PLAN D’EAU DE SAINT SUSPI – Du 29 au 31 juillet à la Ferme Richard Un festival toujours GRATUIT, conforme à son engagement en faveur de la culture pour tous ! PROGRAMATION THÉÂTRE DE VERDURE – LA COLONNE • JEUDI 24 JUIN – 19h30 > 22h30 YELÉ NKUMBA SYSTEM • VENDREDI 25 JUIN – 19h30 > 22h30 BONGI VIRAGO • SAMEDI 26 JUIN – 19h30 > 22h30 ELODIE RAMA PIEL CANELA PLAN D’EAU SAINT SUSPI – FESTIVAL Chaque soir : La Batucada Famille Géant, Rhinoceros et l’Odyssée de Métis • JEUDI 8 JUILLET – 20h30 > Minuit ZAR ELECTRIK DA GOUM PROJEKT • VENDREDI 9 JUILLET – 20h30 > Minuit L’ANIMA LOTTA LO’JO • SAMEDI 10 JUILLET – 19h30 > 00h30 ORCHESTRE NATIONAL DE SYLDAVIE KALUNE EL GATO NEGRO FERME RICHARD (PLAN D’EAU SAINT SUSPI) • JEUDI 29 JUILLET – 20h30 > 23h30 MIME STRATCH • VENDREDI 30 JUILLLET – 20h30 > 23h30 MARIAA SIGGA GIRAMUNDO • SAMEDI 31 JUILLLET – 20h30 > 23h30 FALIBA DUVAL MC

Entrée libre

♫♫♫ Plan d’eau Saint Suspi Avenue Daniel Paul, 13140 Miramas Miramas Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T20:30:00 2021-07-09T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Miramas Étiquettes évènement : Autres Lieu Plan d'eau Saint Suspi Adresse Avenue Daniel Paul, 13140 Miramas Ville Miramas lieuville Plan d'eau Saint Suspi Miramas