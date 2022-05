Festival “Nuits des forêts”, 17 juin 2022, .

Festival “Nuits des forêts”

2022-06-17 17:00:00 – 2022-06-17 22:00:00

Festival “Nuits des forêts” : RDV au carrefour du Signal à 17h puis 17h30 : visite guidée et atelier land art, 20h : repas en pique-nique partagé. 21h : Contes avec Patrick Fischmann.

Coucher du soleil à 21h45. Retours sur les sensations et émotions dans la forêt et dans le conte. Organisé par l’ONF. Inscription obligatoire.

+33 6 21 76 08 75 https://nuitsdesforets.com/evenement/apres-midi-et-soiree-en-foret-domaniale-dorleans/

ONF

