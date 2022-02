Festival Nuits Carrées Antibes Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

Festival Nuits Carrées Antibes, 23 juin 2022, Antibes. Festival Nuits Carrées Antibes

2022-06-23 – 2022-06-25

Antibes Alpes-Maritimes Antibes Alpes-Maritimes Un festival incontournable, populaire et accessible, mais, plus qu’un simple festival, les Nuits Carrées, c’est avant tout un esprit, libre, mouvant, indépendant.

La programmation du festival n’a pas encore été communiquée. contacts@nuitscarres.com +33 4 22 10 60 10 https://nuitscarrees.com/ Antibes

dernière mise à jour : 2021-11-23 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu Antibes Adresse Ville Antibes lieuville Antibes Departement Alpes-Maritimes

Antibes Antibes Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/antibes/

Festival Nuits Carrées Antibes 2022-06-23 was last modified: by Festival Nuits Carrées Antibes Antibes 23 juin 2022 Alpes-Maritimes Antibes

Antibes Alpes-Maritimes