2022-08-19 17:00:00 – 2022-08-20 01:00:00

Tréflez Finistère Tréflez Pour cette cinquième édition de la Nuit des étoiles, retrouvez de nombreuses stars : GIMS, Ofenbach, Black M, Keen’V, Michael Jones, Celkilt, ainsi qu’un tremplin pour les jeunes artistes locaux !

contact@festival-nuitdesetoiles.fr http://www.festival-nuitdesetoiles.fr/

