La vérité soulève des questions multiples. Lors de cette soirée exceptionnelle et dans le cadre du festival de la Nuit de la Philosophie, deux philosophes de renom vont nous partager leurs méditations sur la Vérité! LA VÉRITÉ A-T-ELLE ENCORE UN SENS ? Dans notre époque désorientée, la vérité semble soumise à la tyrannie du moi. Quelle serait la vérité hors de l’égo narcissique ? Par Bertrand Vergely, philosophe, professeur, auteur de nombreux ouvrages dont le dernier paru « La Vulnérabilité ou la Force oubliée » VÉRITÉ ET RÉALITÉ : UN MARIAGE IMPOSSIBLE ? La vérité peut-elle être objective ou dépend-elle du point de vue de chacun ? Des penseurs comme Bernard d’Espagnat nous parlent de plusieurs plans de réalité, de la réalité objective au « réel voilé » qui est un mystère pour nous. Où se trouverait alors la vérité ? Par Fernand Schwarz, philosophe et anthropologue, fondateur de Nouvelle Acropole en France, auteur de nombreux ouvrages dont « la sagesse de Socrate » Pour plus d’information sur le festival Nuit de la Philosophie voici le site qui centralise tous les évènements de la capitale : Accueil La Passerelle 26 rue de Crussol 75011 Paris Contact : https://www.nuitdelaphilosophie.fr https://www.facebook.com/NuitdelaPhilosophie/ https://www.facebook.com/NuitdelaPhilosophie/ https://www.eventbrite.fr/e/billets-et-la-verite-dans-tout-ca-396687562177

