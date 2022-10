FESTIVAL NOV’EN’ZIK, 18 novembre 2022, .

FESTIVAL NOV’EN’ZIK



2022-11-18 – 2022-11-19

On vous annonce la naissance du festival « NOV EN ZIK » qui se déroulera, les 18 et 19 novembre prochains, 5 groupes se produire sur la scène de la salle Jean-Pierre BUTEL.

NOV’EN’ZIK, c’est la réunion multi-styles allant du soul au blues, de la pop au rock, en passant par la musique tzigane ou encore irlandaise

NOV’EN’ZIK sera la découverte d’artistes venus de plusieurs régions de France.

NOV’EN’ZIK permettra d’entendre (pour celles et ceux qui ne les connaîtraient pas encore) ou réentendre deux groupes locaux.

VENDREDI 18 NOVEMBRE

19h : ZOUJ : Rita au chant et Kader à la guitare interprètent un répertoire raffiné de standards de la soul, du blues, avec une revisite de la pop.

20h30 : VAGUEMENT LA JUNGLE : Musique vagabonde allant de la musique tzigane, irlandaise, Yiddish… au violon et à la guitare

22h : MOJOW : Formation atypique rassemblant un saxophone baryton, un guitariste chanteur et un batteur avec des influences comme Zappa, Prince ou Steve Wonder

SAMEDI 19 NOVEMBRE

19h METISKANK : 5 artistes pour un voyage musical. Une musique teintée de rock, de ska et de musique africaine jazz.

21h30 GOWY : Créé en 2003 par le guitariste Grégory François, le groupe est influencé par tout le mouvement Jazz-Rock « Fusion » des années 70 mais aussi le rock progressif.

+33 3 21 99 85 85

dernière mise à jour : 2022-09-07 par