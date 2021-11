[Festival Novembre en Normandie] Lecture de la Clef de Gaïa Saint-Nicolas-d’Aliermont, 10 novembre 2021, Saint-Nicolas-d'Aliermont.

2021-11-10 15:30:00 15:30:00 – 2021-11-10

Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime

Élevée à cheval sur deux pays séparés par la Méditerranée, Gaïa raconte ses cultures, son pays d’origine et son pays d’adoption. Elle nous ouvre les portes de la cuisine de sa mémé Mouima dont les souvenirs ont nourri ses rêves et ses chansons. Elle nous ouvre le cœur de toutes celles qui l’ont fait grandir, qui l’ont façonnée. On y parle d’amour, on épluche, on rit, on fait bouillir et on houspille les garçons ! Et plus Gaïa grandit, plus le passé surgit. La guitare devient le témoin de l’histoire de Gaïa, ses chansons la passerelle du présent au passé. Le charme opère. Elle chante Gaïa, accompagnée de son guitariste, son récit abolit les frontières et les préjugés, nous emporte dans son monde entre Algérie et France. On vibre avec elle, aux sons des rythmes qu’elle a glanés chez sa Mouima, à la radio, dans les rues…

Saint-Nicolas-d’Aliermont

