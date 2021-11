[Festival Novembre en Normandie] Lecture de “Jeanne d’Arc” Saint-Aubin-sur-Scie, 19 novembre 2021, Saint-Aubin-sur-Scie.

[Festival Novembre en Normandie] Lecture de “Jeanne d’Arc” Saint-Aubin-sur-Scie

2021-11-19 15:00:00 15:00:00 – 2021-11-19

Saint-Aubin-sur-Scie Seine-Maritime Saint-Aubin-sur-Scie

Séverine Cojannot arrive sur scène et la ressemblance est troublante avec l’actrice Renée Falconetti dans la Jeanne d’Arc du film réalisé par Carl Theodor Dreyer et sorti en 1928, classique d’entre les classiques. Mêmes cheveux courts, même regard habité, même présence troublante.

La comédienne offre une déclinaison moderne de l’existence courte mais intense d’une figure de l’histoire de France. De la révélation à l’âge de 13 ans jusqu’au bucher à 19 ans, la jeune fille issue de Domrémy en Lorraine a convaincu le roi Charles VII de lui confier son armée pour bouter les anglais hors du Royaume. En tenue d’homme, le drapeau à la main, elle a repris Orléans et insufflé une vitalité à un pays proche de se désagréger.

Un moment rare de théâtre où les artifices sont superflus pour colporter des idées humanistes toujours autant d’actualité.

