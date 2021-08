Festival Nouvelle(s) Scènes(s) – Ko Shin Moon Musée des Tumulus, 18 septembre 2021, Bougon.

Festival Nouvelle(s) Scènes(s) – Ko Shin Moon

Musée des Tumulus, le samedi 18 septembre à 17:00

### Ko Shin Moon naît en 2017 de la rencontre fondatrice entre les instruments à cordes et les machines. Lors de son retour d’Inde, Axel Moon rejoint Niko Shin les bras chargés d’instruments traditionnels glanés lors de ses différents périples. Depuis leur _home studio_, refuge de leurs expérimentations sonores, ils composent une musique qui mêle instants fiévreux et recueillements instrumentaux, imprégnée des mélodies transfrontalières qui ont durablement fait corps avec leur inconscient. Leur credo : éclectisme, cosmopolitisme, hybridité. Mais c’est sur scène, dans le jeu musical et l’improvisation, que leur univers se déploie pour muter en une expérience sonore et dansante, au-delà d’une simple exécution de leurs albums. Ko Shin Moon inscrit sa musique dans une sono mondiale nouvelle, délicate et exigeante, celle qui fait danser sous références et marque un tour à 360 degrés des nouvelles écoutes musicales. _En partenariat avec la Communauté de Communes du Haut-Val de Sèvre._

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire.

Musée des Tumulus La Chapelle, 79800 Bougon Bougon Deux-Sèvres



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00