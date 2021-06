Festival Nouvelle(s) Scène(s) – « Party remise » Niort, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Niort.

Festival Nouvelle(s) Scène(s) – « Party remise » 2021-09-18 – 2021-09-25

Niort Deux-Sèvres

Le festival niortais de musiques actuelles accueille Rone pour son nouveau live, Arandel et ses ré-interprétations électoniques de l’oeuvre de Bach, le pianiste Melaine Dalibert pour un 1er concert au lever du jour, puis en ouverture du concert de Victor Solf (en duo) pour un dimanche après-midi dans le cadre exceptionnel d’une église néogothique de Niort, mais aussi Silly Boy Blue et son 1er album, 2 ans après une 1ère venue et des coups de coeurs : Bonnie Banane, Sabrina Bellaouel, Franky Gogo, Ko Shin Moon, Kim, November Ultra, Georges Ka, Fantomes, Don Turi, Nikola, Tropical Horses, Blumi, Uzi Freyja…

Billetterie sur www.nouvelles-scenes.com. Pour le concert de Rone + Arandel au Moulin du Roc : www.weezevent.com/rone-arandel-in-bach-festival-nouvelles-scenes-2. Tarifs réduits pour les adhérents de l’association Nouvelle(s) Scène(s).

Festival Nouvelle(s) Scène(s) de Niort

