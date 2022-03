Festival Nouvelle(s) Scène(s) Moulin du Roc Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Festival Nouvelle(s) Scène(s) Moulin du Roc, 16 mars 2022, Niort. Festival Nouvelle(s) Scène(s)

du mercredi 16 mars au samedi 19 mars à Moulin du Roc

Repaire d’artistes inventifs, le festival Nouvelle(s) Scène(s) s’est diversifié au fil des années, puisant dans l’électro, le rock, l’expérimental, le hip-hop, la chanson, le groove. Nouvelle(s) Scène(s) met à l’honneur des groupes naissant au potentiel commercial aléatoire. L’association qui porte le festival, c’est toute une équipe et une histoire qui, à l’arrivée du printemps, veut partager avec les publics les découvertes musicales. Nouvelle(s) Scène(s) est un acte militant dans un univers de plus en plus aseptisé, une expérience de vie culturelle marquante dans des lieux atypiques. La programmation n’est pas qu’une succession de propositions, c’est un parcours, une transhumance qui accompagne le spectateur à travers la ville. C’est cette combinaison entre le projet et le territoire qui donne son identité au festival Nouvelle(s) Scène(s). Voir billeterie en ligne : [[https://www.nouvelles-scenes.com/billetterie/](https://www.nouvelles-scenes.com/billetterie/)](https://www.nouvelles-scenes.com/billetterie/) Festival de musiques actuelles, nouvelles et audacieuses Moulin du Roc 9 boulevard Main 79000 Niort Niort Le Port Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T18:00:00 2022-03-16T23:00:00;2022-03-17T18:00:00 2022-03-17T23:00:00;2022-03-18T18:00:00 2022-03-18T23:00:00;2022-03-19T18:00:00 2022-03-19T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Moulin du Roc Adresse 9 boulevard Main 79000 Niort Ville Niort lieuville Moulin du Roc Niort Departement Deux-Sèvres

