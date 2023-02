Festival Nouvelle(s) Scène(s) – Mars 2023, 14 mars 2023, Niort .

Festival Nouvelle(s) Scène(s) – Mars 2023

Divers lieux Niort Deux-Sevres

2023-03-14 – 2023-03-19

Niort

Deux-Sevres

Pour sa 14ème édition Nouvelle(s) Scène(s) fait peau neuve et entame sa mutation.

La combinaison des musiques urbaines, des musiques électroniques, du reggaeton et de la synth-pop dessine l’hybridation caractéristique de la programmation 2023.

Le festival marque un tournant dans sa direction artistique et assume des choix forts.

La recherche du hors-cadre, le parti pris de l’émergence et la fascination pour la singularité et le composite, sont des axes forts de cette programmation.

Du 14 au 19 mars 2023, le festival investit la ville de Niort et propose des concerts singuliers, gratuits ou payants, pour petits et grands !

Source : Festival Nouvelles scènes

Toute la programmation sur le site www.nouvelles-scenes.com

