Festival Nouvelle(s) Scène(s) – Kim & Cléa – Musée des Tumulus Bougon, 18 septembre 2021, Bougon.

Festival Nouvelle(s) Scène(s) – Kim & Cléa – Musée des Tumulus 2021-09-18 16:00:00 – 2021-09-18 17:00:00

Bougon Deux-Sèvres Bougon

Festival Nouvelle(s) Scène(s) – Kim & Cléa

Musée des Tumulus, le samedi 18 septembre à 16:00

Kim & Cléa, un duo de pop polyglotte et minimaliste avec Cléa Vincent au piano et au chant et Kim Giani à la guitare et au chant.

En partenariat avec la Communauté de Communes du Haut-Val de Sèvre._

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire.

Musée des Tumulus La Chapelle, 79800 Bougon Bougon Deux-Sèvres

dernière mise à jour : 2021-08-16 par OT Haut Val De Sèvre