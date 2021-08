Festival Nouvelle(s) Scène(s) – Kim & Cléa Musée des Tumulus, 18 septembre 2021, Bougon.

Festival Nouvelle(s) Scène(s) – Kim & Cléa

Musée des Tumulus, le samedi 18 septembre à 16:00

### Kim & Cléa, un duo de pop polyglotte et minimaliste avec Cléa Vincent au piano et au chant et Kim Giani à la guitare et au chant. En 2009 les deux amis démarrent l’écriture à quatre mains de chansons pour des interprètes. Luce, Carmen Maria Vega ou Guillaume Léglise chantent ces chansons tandis que le reste du répertoire se distribue dans les albums solo de Cléa Vincent ou Kim. Parallèlement les deux amis accompagnent des musiciens, montent ensemble les groupes “Les Chansons de Ma Tante” ou “À La Mode” en même temps qu’ils démarrent leurs concerts en duo sous le nom de Kim & Cléa. Le premier disque de ce duo est prévu pour 2021. _En partenariat avec la Communauté de Commune du Haut-Val de Sèvre._

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire.

Musée des Tumulus La Chapelle, 79800 Bougon Bougon Deux-Sèvres



