Festival Nouvelles Renaissances, Récital de Piano 2021-07-31 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-31

Stefan Cassar

F. Chopin : Ballade n° 1 op 23

C. Debussy : Clair de lune

Jardin sous la pluie

Arabesque

Masques

S. Rachmaninov : Prélude op 23 n° 5

Vocalise

