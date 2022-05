Festival Nouvelles du Conte – Stage “Les Six Epices du Conte” Mornans Catégories d’évènement: Drôme

2022-07-30 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-31 13:00:00 13:00:00

Mornans 26460 Mornans Stage de formation pour les 16 ans et plus, encadré par Jean-Marc Massie

Nombre de stagiaires : 12 maximum

Niveau d’expérience : Tous niveaux (même débutant)

Durée: 2 jours de 6h. Repas tirés du sac. festival@nouvellesduconte.org http://www.nouvellesduconte.org/ Mornans

