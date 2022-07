Festival Noutic Zik Escaudes, 5 août 2022, Escaudes.

Festival Noutic Zik

Noutic Escaudes Gironde

2022-08-05 – 2022-08-07

Escaudes

Gironde

Escaudes

Venez sauter et danser pour la 12ème édition du Festival Noutic Zik !

C’est avec hâte que nous préparons chaque année ce festival culturel haut en couleur ! C’est sur un lieu naturellement beau que nous prendrons plaisir à écouter diverses musiques et concerts !

Noutic’Zik est une association née en 2011 de l’envie commune d’un groupe de jeunes de dynamiser leur région à travers la culture et la découverte de la forêt des Landes. Dans le soucis de proposer au public des évènements ouverts à tous, la ligne directrice est de créer ensemble et avec ce qui nous entoure. Ainsi, en juillet 2011, le 1er festival Noutic’Zik ouvrait ses portes réunissant artistes locaux et jeunes musiciens.

+33 5 56 65 69 59

