Association Mondomelodie (3-1048322) présente FESTIVAL NOTES EN VERT 2023Douze ans après sa création, Notes en Vert est devenu un rendez-vous incontournable. Situé au cœur du magnifique parc des Coureilles de Périgny, le festival présente une programmation mettant à l'honneur les biodiversités culturelles et environnementales. Entre concerts, spectacles, ateliers et animations, la richesse des activités proposées attire un public familial toujours plus nombreux… Plus d'informations sur le site du festivalProgrammation : Vendredi 23 juin : Keziah Jones, Fatoumata Diawara, Opsa Dehëli, Marcel (Gagnant tremplin Scène Découvertes 2022), La Fanfare Sociale Samedi 24 juin :Naâman, Groundation, Ladaniva, Lass, Ensemble National de Reggae*Informations diverses : Toute sortie est définitive. Aucun remboursement. �*Venir au festival : dans une démarche éco-responsable, nous encourageons nos festivalier.ère.s à favoriser des modes de déplacements verts (vélo, bus et train ou covoiturage) �*Se restaurer : Sur le site du festival, une aire de foodtrucks divers et variés vous promettent un voyage gustatif aux mille saveurs ! * Prévention / Accessibilité : Pour les personnes en situation de handicap, un service d'accueil spécialisé est mis en place. Une plateforme surélevée devant la grande scène est installée pour que les personnes en situation de handicap puissent profiter des concerts. Des toilettes accessibles aux PMR sont également à disposition. Prévention auditive : mise à disposition de bouchons d'oreilles et casques anti-bruitGRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANSOUVERTURES DES PORTES: 16h30 / 17h00

Association Mondomelodie (3-1048322) présente FESTIVAL NOTES EN VERT 2023

Douze ans après sa création, Notes en Vert est devenu un rendez-vous incontournable. Situé au cœur du magnifique parc des Coureilles de Périgny, le festival présente une programmation mettant à l’honneur les biodiversités culturelles et environnementales. Entre concerts, spectacles, ateliers et animations, la richesse des activités proposées attire un public familial toujours plus nombreux… Plus d’informations sur le site du festival

Programmation :

Vendredi 23 juin :

Keziah Jones, Fatoumata Diawara, Opsa Dehëli, Marcel (Gagnant tremplin Scène Découvertes 2022), La Fanfare Sociale

Samedi 24 juin :

Naâman, Groundation, Ladaniva, Lass, Ensemble National de Reggae

*Informations diverses :

Toute sortie est définitive. Aucun remboursement.

�*Venir au festival : dans une démarche éco-responsable, nous encourageons nos festivalier.ère.s à favoriser des modes de déplacements verts (vélo, bus et train ou covoiturage)

�*Se restaurer : Sur le site du festival, une aire de foodtrucks divers et variés vous promettent un voyage gustatif aux mille saveurs !

* Prévention / Accessibilité : Pour les personnes en situation de handicap, un service d’accueil spécialisé est mis en place. Une plateforme surélevée devant la grande scène est installée pour que les personnes en situation de handicap puissent profiter des concerts. Des toilettes accessibles aux PMR sont également à disposition.

Prévention auditive : mise à disposition de bouchons d’oreilles et casques anti-bruit

GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS

OUVERTURES DES PORTES: 16h30 / 17h00



