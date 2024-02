Festival Normandie Impressionniste 2024 Le Havre, vendredi 22 mars 2024.

Festival Normandie Impressionniste 2024 Le Havre Seine-Maritime

Vendredi

Le Festival Normandie Impressionniste fait son grand retour en 2024 pour célébrer les 150 ans de ce mouvement artistique. Art, culture, innovation 150 événements à ne pas manquer !

Depuis sa création en 2010, le festival Normandie Impressionniste a initié une dynamique unique en France il fédère les acteurs publics et privés de toute une région autour d’un voyage artistique interrogeant le lien privilégié entre un territoire et un mouvement culturel qui bouleversa l’histoire de l’art.

Durant cette saison, de nombreuses festivités vous attendent sur tout le territoire, avec comme fil rouge l’esprit d’invention de ce mouvement. Expositions, spectacles, projections… C’est 150 événements disséminé sur toute la Normandie !

Le programme sur le territoire du Havre Seine Métropole

> Etretat

– Visite guidée Etretat inspiratrice des impressionnistes (le 09 juin et le 26 juillet Office de Tourisme d’Etretat)

– Performance participative Arcanes paysagères (le 31 août et le 01 septembre Digue, promenade d’Etretat)

> Le Havre

– Œuvre participative Impression Carton (du 08 janvier au 30 septembre MuMa)

– Carnet de voyage collectif Voyage sensoriel au fil de l’eau (le 25 mai et 10 août Place du Général de Gaulle)

– Installation itinérante Ecrire / Lire le paysage (du 01 avril au 25 août Place du Général de Gaulle)

– Art contemporain Bianca Bondi (du 13 avril au 09 juin Le Portique, centre régional d’art contemporain du Havre)

– Visite guidée Rouelles, berceau de l’impressionnisme (le 14 avril Parc de Rouelles)

– Visite-atelier Patrimoine en plein air (le 24 avril, le 24 juillet et le 21 août Port du Havre)

– Lecture de paysage Ambiance industrialo-portuaire à Caucriauville (le 04 mai Espace du Pré Fleuri)

– Exposition du Frac Normandie au THV (du 08 mai au 08 juin Théâtre de l’Hôtel de Ville)

– Installation Fluctuations (le 24 et 25 mai Volcan, Scène nationale du Havre)

– Exposition Photographier en Normandie (1840-1890) (du 25 mai au 22 septembre MuMa)

– Exposition chorégraphique Odyssées Impressionnistes (24 et 25 mai à la plage du Havre, le 25 mai au Phare, du 26 mai au 26 octobre aux Ateliers du Mouvement)

– Patrimoine en plein air Ambiance romantique aux jardins de l’abbaye de Graville, Le Havre (le 25 mai à Abbaye de Graville)

– Visite découverte Le Havre sous les pinceaux des peintres (le 26 mai, 15 juin, 28 juillet et 3 août Plage du Havre)

– Art vivant Les Voyages volcaniques (du 29 mai au 1er juin Le Volcan, scène nationale du Havre)

– Lecture théâtralisée Impressions littéraires (du 08 juin au 07 juillet Ville du Havre)

– Lecture de paysage Ambiance bucolique sur la costière (le 30 juin Rue Felix Faure)

– Visite urban training Le Havre sous l’objectif Photographiez la ville en famille (le 07 juillet Ville du Havre)

– Art vivant A travers (du 23 août au 25 août MuMa)

> Montivilliers

– Ateliers Landart (le 23, 26 et 30 avril et 3 mai Cloître de l’Abbaye de Montivilliers)

– Installations de plein air Décoration des entrées de ville et du centre (du 1er mai au 30 septembre -Jardins et espaces verts de Montivilliers)

– Balade urbaine de la sente des rivières (les 5 mai, 21 et 28 juillet, 4, 11 et 18 août Place François Mitterrand)

– Installation de plein air Les chevalets des oiseaux (du 13 juin au 13 octobre Parc Georges Brassens)

> Sainte-Adresse

– Visites guidées Sainte-Adresse, inspiratrice des impressionnistes (le 28 avril et le 23 août Rue Maurice Taconet)

Programme détaillé disponible sur normandie-impressionniste.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22

fin : 2024-09-22

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

L’événement Festival Normandie Impressionniste 2024 Le Havre a été mis à jour le 2024-02-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie