Festival normande Les Boréales – Rencontre avec Valdas Papievis, écrivain lituanien Mortagne-au-Perche, 18 novembre 2021, Mortagne-au-Perche.

Festival normande Les Boréales – Rencontre avec Valdas Papievis, écrivain lituanien Place du Général de Gaulle Médiathèque de Mortagne Mortagne-au-Perche

2021-11-18 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-18 Place du Général de Gaulle Médiathèque de Mortagne

Mortagne-au-Perche Orne

Dans le cadre du festival normande Les Boréales, la médiathèque de Mortagne-au-Perche accueille Valdas Papievis, écrivain lituanie, pour un échange autour de son roman “Un Morceau de Ciel sur Terre”.

Il s’agit du premier roman traduit en français de l’auteur, une excellente initiative des Editions Le Soupirail (traduction Caroline Paliulis).

Le roman a reçu en Lituanie le Prix du livre le plus créatif de l’année et le Prix du meilleur roman lituanien de l’année.

Valdas PAPIEVIS a reçu en 2016 dans son pays le Prix national de la Culture et de l’Art pour son œuvre .

Un morceau de ciel sur terre

“Suite à une rupture amoureuse, un journaliste lituanien, se sentant étranger à lui-même, quitte Paris pour se loger dans un village en Provence et entreprendre des marches au long cours.

Il se fond dans la plénitude des paysages et des êtres, habité par le sentiment que “la beauté touche à sa fin”.

