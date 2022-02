Festival Nord Fiction Écausseville, 17 juin 2022, Écausseville.

Festival Nord Fiction Écausseville

2022-06-17 – 2022-06-18

Écausseville Manche Écausseville

La première édition du nouveau festival Nord Fiction va s’installer sur le site du hangar à Dirigeables d’Écausseville. Unique au monde, il est le seul survivant des hangars construits par la Marine pour abriter des dirigeables chargés de combattre les sous-marins allemands dans la Manche pendant la Grande Guerre.

C’est donc la première fois qu’un festival s’y installera. Pour l’occasion, l’équipe de Nord Fiction compte fédérer à la fois musiques électroniques, architecture et arts visuel dans son ADN afin de créer une expérience totalement immersive. Les concerts et DJ sets se tiendront sur deux scènes en open air construites comme « des oeuvres à part entière » avec plus de 30 artistes, et le hangar de 6000m² sera transformé en musée expérimental avec des projections et œuvres créatives.

Côté programmation, ont déjà été annoncés LSDXOXO, Dr. Rubinstein, ascendant vierge, u.r.trax, VOIRON et Kteu, pour des sets entre techno, acid, breaks et ghetto house.

