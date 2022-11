Festival Noël au spectacle à la MCL de Gauchy Gauchy, 6 décembre 2022, Gauchy.

Festival Noël au spectacle à la MCL de Gauchy

Rue Gabriel Péri Gauchy Aisne

2022-12-06 – 2022-12-17

Gauchy

Aisne

3.5 3.5 La MCL de Gauchy organise dans ses murs un festival de Noël du mardi 6 au samedi 17 décembre.

Venez profiter en famille d’un moment à part avant les fêtes de fin d’année !

COMEDIA BONITA le 6 décembre à 20h

Comedia Bonita, le nouveau spectacle musical du DUO BONITO avec un chien, des chansons, du clown et des claquettes… ou pas !

ATELIER À CROQUER DE NOËL Complet

GLOB le 9 décembre à 20h

Deux personnages étranges apparaissent sur scène. Ils sont touffus, doux et sans âge. Arriveront-ils à savoir où ils sont… et où ils vont ? Un spectacle rempli de surprises, de douceur de cirque et de moments magiques !

JEAN CHARLES PAPI le 10 décembre à 20h

Un voyage musical onirique et festif, en communion avec le public, une occasion pour chacun et chacune de renouer avec ce qui fait l’essentiel du langage musical et poétique : la joie, le partage et l’émotion.

AU NORD DU NORD le 13 décembre à 18h30

Les jeunes spectateurs seront emmenés dans une véritable expédition aux confins du Pôle Nord. Un voyage initiatique au cours duquel ils partiront sur les traces des explorateurs et des habitants de ces terres glacées.

LE BALLET DU MONTREUR le 16 décembre à 19h

Roger le Montreur s’est mis en tête de conduire un ballet de danse. Et comme il a bon fond, il a aussi décidé de permettre à tout un chacun de devenir danseur le temps d’un spectacle, grâce à une marionnette à tiges de sa fabrication.

LES RACONTEURS DE NOEL le 17 décembre à 15h

Albane Molinier (clown) et Kamel Zouaoui (conteur) sont deux artistes voyageurs qui sillonnent la planète sur le fil de leurs histoires. Accompagnés de leur personnage, le clown Curcuma et le facétieux Nasredine, ils vous feront voyager au travers de contes de Noël qu’ils ont récolté sur le chemin. Histoires sucrées, histoires salées. Des histoires à rêver debout ! Le spectacle sera suivi d’un goûter.

Renseignements et réservations au 03 23 40 20 00 et https://billetterie.mclgauchy.fr

reservation.mcl@ville-gauchy.fr +33 3 23 40 20 00 https://billetterie.mclgauchy.fr/

Gauchy

