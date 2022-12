Festival Noël au Pays du Jouet Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne Catégories d’évènement: Jura

Festival Noël au Pays du Jouet

Moirans-en-Montagne, 16 décembre 2022

2022-12-16 16:45:00 – 2022-12-18 19:00:00

Jura Noël au Pays du Jouet » ce n’est pas que pour les enfants, mais tout de même, l’enfant est bien au coeur de l’évenement… L’ouverture de ces 3 jours de festivités est donnée par les élèves des écoles de Moirans-en-Montagne. Marché de Noël – Spectacles – Animations – Ateliers Billetterie en ligne : https://www.terredemeraudetourisme.com/boutique/

ou permanence à la mairie de Moirans-en-Montagne sam 10 déc de 10h00 à 12h30 et mer 14 déc de 17h00 à 19h30 et sur place 30 min avant le spectacle. +33 3 84 25 27 47 Moirans-en-Montagne

