Le Vigan Gard
A 20h30. Concerts gratuits sur la place du Quai.
22 juillet : My Josephine – Furen's Nouba
29 juillet : For Django par Dano Haider et Wim Walker
05 août : Pyro Jazz Trio + Chocolat Blanc – Balaphonic Sound System
12 août : Naïma Quartet – Marius Docteur Sax
19 août : Stella Jungle
nocturnedugriffe@gmail.com

