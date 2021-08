Brest Brest Brest, Finistère Festival Noborder Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Festival Noborder Brest, 26 novembre 2021, Brest. Festival Noborder 2021-11-26 – 2021-12-12 Divers lieux de Brest 60 Rue du Château

Brest Finistère NoBorder#11 se réinvente avec au menu un parcours nomade : une trentaine de concerts, un colloque, des masterclasses, des rencontres, des découvertes… que du plaisir ! Le Quartz, le collectif Bretagne(s) World Sounds, Drom, La Carène, le Conservatoire à Rayonnement Régional de Brest métropole, Plages Magnétiques, nos partenaires hors les murs à Gouesnou, Daoulas, Lesneven, sur les Îles du Ponant, le disquaire Bad Seeds, Spectacle Vivant en Bretagne. Programme complet en octobre 2021 www.festivalnoborder.com +33 2 98 33 95 00 https://www.festivalnoborder.com/ NoBorder#11 se réinvente avec au menu un parcours nomade : une trentaine de concerts, un colloque, des masterclasses, des rencontres, des découvertes… que du plaisir ! Le Quartz, le collectif Bretagne(s) World Sounds, Drom, La Carène, le Conservatoire à Rayonnement Régional de Brest métropole, Plages Magnétiques, nos partenaires hors les murs à Gouesnou, Daoulas, Lesneven, sur les Îles du Ponant, le disquaire Bad Seeds, Spectacle Vivant en Bretagne. Programme complet en octobre 2021 www.festivalnoborder.com dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Divers lieux de Brest 60 Rue du Château Ville Brest lieuville 48.39036#-4.48643