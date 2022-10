Festival NO BORDER hors les murs : CHOC GAZL

Festival NO BORDER hors les murs : CHOC GAZL, 6 décembre 2022, . Festival NO BORDER hors les murs : CHOC GAZL



2022-12-06 21:30:00 – 2022-12-06 En partenariat avec le festival No Border et Le Quartz.

Le son cristallin du duo CHOC GAZL se dirige vers une même beauté crue. Poignante de simplicité, la musique se déploie entre ballades à l’aura crépusculaire lumineuse et rythmes enivrants. Une nostalgie, douce, n’est jamais loin. Elle infiltre chaque mélodie et inspire jusqu’aux intentions d’une voix et d’une guitare dont la sobriété amplifie la décharge émotionnelle et la puissance des morceaux. Complété par une batterie aux motifs minimalistes et implacables, la cohésion de l’ensemble se rejoint dans un même et éclatant écho.

10 € tarif plein / 7€ réduit (12-18 ans, adhérents médiathèque, minima sociaux et demandeurs d’emploi), gratuit – 12 ans / Réservation recommandée, billetterie à l’accueil de la médiathèque. dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville