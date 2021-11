FESTIVAL NO BORDER – Escale musicale à l’Abbaye Daoulas, 30 novembre 2021, Daoulas.

FESTIVAL NO BORDER – Escale musicale à l’Abbaye Eglise abbatial de Daoulas Abbaye de Daoulas Daoulas

– Eglise abbatial de Daoulas Abbaye de Daoulas

Daoulas Finistère Daoulas

Après le succès du rendez-vous musical avec le musicien kurde Rusan Filiztek en décembre 2019, l’Abbaye de Daoulas propose un nouveau concert découverte dans le cadre du festival NoBorder hors les murs : Olli en duo avec Anne-Laure Bourget.

Dans cette nouvelle proposition scénique légère teintée de world music et de New Age, Olli revient au cœur de l’art qu’il maîtrise le mieux : la voix et ses palettes émotionnelles. À travers l’interprétation de chants dévotionnels populaires de l’Inde, de mantras et de compositions originales, Olli réussit parfaitement à retranscrire des atmosphères mystiques, des ambiances de transe tout en apportant une touche toute personnelle à cette performance vocale.

Programmé par l’Abbaye de Daoulas en partenariat avec le Label Caravan et le Quartz – Scène nationale de Brest.

NoBorder est un festival cosmopolite et métissé, né en 2011, de la complicité du collectif Bretagne(s) World Sounds, de l’association DROM et du Quartz-Scène nationale de Brest. Il repousse les frontières et célèbre les musiques populaires du monde en proposant concerts, colloques, rencontres professionnelles et débats.

>> Noborder << +33 2 98 25 84 39 https://www.cdp29.fr/fr/agenda/view/714/concert-duo-olli-anne-laure-bourget/

Après le succès du rendez-vous musical avec le musicien kurde Rusan Filiztek en décembre 2019, l’Abbaye de Daoulas propose un nouveau concert découverte dans le cadre du festival NoBorder hors les murs : Olli en duo avec Anne-Laure Bourget.

Dans cette nouvelle proposition scénique légère teintée de world music et de New Age, Olli revient au cœur de l’art qu’il maîtrise le mieux : la voix et ses palettes émotionnelles. À travers l’interprétation de chants dévotionnels populaires de l’Inde, de mantras et de compositions originales, Olli réussit parfaitement à retranscrire des atmosphères mystiques, des ambiances de transe tout en apportant une touche toute personnelle à cette performance vocale.

Programmé par l’Abbaye de Daoulas en partenariat avec le Label Caravan et le Quartz – Scène nationale de Brest.

NoBorder est un festival cosmopolite et métissé, né en 2011, de la complicité du collectif Bretagne(s) World Sounds, de l’association DROM et du Quartz-Scène nationale de Brest. Il repousse les frontières et célèbre les musiques populaires du monde en proposant concerts, colloques, rencontres professionnelles et débats.

>> Noborder << Eglise abbatial de Daoulas Abbaye de Daoulas Daoulas dernière mise à jour : 2021-11-26 par OT LANDERNEAU - DAOULAS