Festival Nect’Art de Mots Azur, 25 juin 2022, Azur.

Festival Nect’Art de Mots

2022-06-25 – 2022-06-25

EUR Le 25 juin, un village éphémère s’installe au lac d’Azur. Une journée au cœur des mots écrits, dits, mis en musique ou mis en scène.

Dès 10h, Clara et son accordéon pour une déambulation au cœur des expositions de calligraphes, illustrateurs, enlumineurs ou métiers du livre, des Stands d’auteurs ou éditeurs, de la Musique, des Ateliers à destination des adultes et des enfants et deux spectacles pour enfants.

En clôture, un concert de poèmes et chansons pour voix, violoncelle et guitare de et avec la poète et chanteuse Luce Buchheit et le musicien Laurent Heffer (alias Shine – violoncelle, guitare).

Pour un public curieux ou mélomane, de beaux moments de plaisir en perspective !

Report au 26 juin si mauvais temps.

+33 6 99 64 39 89

Estanqu’Arts

