Festival Nature Nomade Muséum d’Histoire Naturelle, 5 novembre 2021, Nantes.

2021-11-05

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non Rencontre au Café Littéraire : 2€ Conférence : 5€ TOUT PUBLIC

Le 5ème Festival Nature Nomade se déroulera les 5, 6 et 7 novembre 2021 au Muséum d’Histoire naturelle, à la librairie “La Géothèque” et à Divatte-sur-Loire. Organisé par l’association Nature Nomade, ce festival met à l’honneur le voyage, les grands espaces et la nature, à travers la littérature, le cinéma, la photographie et la création sonore. Le public est invité à rencontrer en toute simplicité des “voyageurs-auteurs” d’ailleurs et d’ici. Des conférences, des cafés littéraires, des ateliers, des animations et plus de 20 intervenants (Sonia et Alexandre POUSSIN, Eddy L. HARRIS, S. KRIEF …) sont prévus, ainsi que la remise du nouveau prix littéraire Nature Nomade.

Muséum d’Histoire Naturelle adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr 0240745036 https://naturenomade.fr/