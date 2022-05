FESTIVAL NATURE “LES 4 SAISONS À BOUDRÉ” Seiches-sur-le-Loir, 12 juin 2022, Seiches-sur-le-Loir.

FESTIVAL NATURE “LES 4 SAISONS À BOUDRÉ” Seiches-sur-le-Loir

2022-06-12 09:00:00 – 2022-06-12 16:30:00

Seiches-sur-le-Loir Maine-et-Loire Seiches-sur-le-Loir

EUR 10 Le Collectif « Préservons le domaine de Boudré » vous convie à participer aux journées qu’il organise dans la magnifique Boucle du Loir.

Pour découvrir cette Zone Naturelle, reconnue pour la richesse de son site, de sa faune et de sa flore, rien de telles que les quelques animations proposées par le Collectif.

Ardent défenseur de ce bien commun, protégé et libre d’accès le collectif vous attend au fil de l’année pour cette découverte originale.

Chaque atelier est animé par un ou une experte et accompagné par un représentant(e) du collectif.

Ce programme est réalisé avec les fonds propres du Collectif Boudré et la subvention de la commune de Seiches-sur-le-Loir.

Programme du Dimanche 12 Juin :

– 9h : Les cabanes éphémères sur l’île en canoë avec François et Dominique

de TCK (Tiercé Canoë Kayak). RDV à 9h au lieu-dit Maison Neuve (durée : toute la journée, prévoir le pique-nique). Au coeur de l’Espace Naturel Sensible, dans une île sur le Loir, venez réaliser votre cabane éphémère.

– 9h30 : Marche Nordique avec Charlotte de S’capade Santé et le Gym Club (durée : 2h30) :

La marche nordique est un sport de plein air qui consiste en une marche accélérée avec des bâtons de marche spécifiques. La technique dérivée du ski de fond mobilise l’ensemble de la

musculature tout en parcourant agréablement la forêt.

La recette du succès: un sport accessible qui conjugue efficacité et convivialité

– 14h : Atelier Dessin Nature avec Michel et Brigitte du Village d’Artistes de

Rablay sur Layon (durée : 2h30) :

Au bout de ton crayon, la forêt, Observer, dessiner, gribouiller, Écorces, branches, feuilles ou sous-bois, Glaner, choisir son motif préféré, Laisser glisser crayons et pinceaux. Au gré de la sensibilité, de la créativité. Apporter des chiffons et des vieux calendriers format A4 ou A3

(support feuilles dessin)

– 14h30 : Atelier d’Écriture avec Clôdine de Porte Plume (durée : 2h30) :

Dans un périmètre donné, s’immerger dans le lieu et choisir son endroit préféré pour l’écouter et dialoguer avec lui, en considérant sa propre sensibilité au lieu, sa résonance en soi.

Avoir le regard de l’un puis de l’autre. Pas besoin d’expérience littéraire ni scientifique, juste aller chercher en soi le début de quelque chose de vivant et d’authentique, juste laisser aller l’écriture qui sera induite par des propositions ludiques et poétiques.

Les ateliers et le Pique-nique partagé le midi ont lieu au lieu-dit La Chiquetière.

Réservations obligatoires (jauges limitées);

La carte d’adhésion donne droit aux ateliers (Mini 10€)

Une journée remplie d’ateliers au coeur de la forêt de Boudré !

sauvonsboudre@gmail.com +33 6 77 75 30 20

Le Collectif « Préservons le domaine de Boudré » vous convie à participer aux journées qu’il organise dans la magnifique Boucle du Loir.

Pour découvrir cette Zone Naturelle, reconnue pour la richesse de son site, de sa faune et de sa flore, rien de telles que les quelques animations proposées par le Collectif.

Ardent défenseur de ce bien commun, protégé et libre d’accès le collectif vous attend au fil de l’année pour cette découverte originale.

Chaque atelier est animé par un ou une experte et accompagné par un représentant(e) du collectif.

Ce programme est réalisé avec les fonds propres du Collectif Boudré et la subvention de la commune de Seiches-sur-le-Loir.

Programme du Dimanche 12 Juin :

– 9h : Les cabanes éphémères sur l’île en canoë avec François et Dominique

de TCK (Tiercé Canoë Kayak). RDV à 9h au lieu-dit Maison Neuve (durée : toute la journée, prévoir le pique-nique). Au coeur de l’Espace Naturel Sensible, dans une île sur le Loir, venez réaliser votre cabane éphémère.

– 9h30 : Marche Nordique avec Charlotte de S’capade Santé et le Gym Club (durée : 2h30) :

La marche nordique est un sport de plein air qui consiste en une marche accélérée avec des bâtons de marche spécifiques. La technique dérivée du ski de fond mobilise l’ensemble de la

musculature tout en parcourant agréablement la forêt.

La recette du succès: un sport accessible qui conjugue efficacité et convivialité

– 14h : Atelier Dessin Nature avec Michel et Brigitte du Village d’Artistes de

Rablay sur Layon (durée : 2h30) :

Au bout de ton crayon, la forêt, Observer, dessiner, gribouiller, Écorces, branches, feuilles ou sous-bois, Glaner, choisir son motif préféré, Laisser glisser crayons et pinceaux. Au gré de la sensibilité, de la créativité. Apporter des chiffons et des vieux calendriers format A4 ou A3

(support feuilles dessin)

– 14h30 : Atelier d’Écriture avec Clôdine de Porte Plume (durée : 2h30) :

Dans un périmètre donné, s’immerger dans le lieu et choisir son endroit préféré pour l’écouter et dialoguer avec lui, en considérant sa propre sensibilité au lieu, sa résonance en soi.

Avoir le regard de l’un puis de l’autre. Pas besoin d’expérience littéraire ni scientifique, juste aller chercher en soi le début de quelque chose de vivant et d’authentique, juste laisser aller l’écriture qui sera induite par des propositions ludiques et poétiques.

Les ateliers et le Pique-nique partagé le midi ont lieu au lieu-dit La Chiquetière.

Réservations obligatoires (jauges limitées);

La carte d’adhésion donne droit aux ateliers (Mini 10€)

Seiches-sur-le-Loir

dernière mise à jour : 2022-04-28 par