Festival nature La Chevêche Abreuvement du bétail et milieux aquatiques Saint-Estèphe, mardi 19 mars 2024.

Festival nature La Chevêche Abreuvement du bétail et milieux aquatiques Saint-Estèphe Dordogne

Le PNR Périgord-Limousin et le SYMBA Bandiat Tardoire proposent un rendez-vous chevêche sur le thème Abreuvement du bétail et milieux aquatiques dans le cadre du festival nature « La Chevêche », coordonné par le CPIE Périgord-Limousin.

Nous vous invitons à participer à une sortie terrain à Saint-Estèphe, afin de découvrir des dispositifs d’abreuvement du bétail favorables à la fois pour la santé des animaux et celle des cours d’eau. Les installations que nous verrons ont été mises en place grâce au dialogue et travail commun du Parc naturel régional Périgord-Limousin et d’agriculteurs.

Vous pourrez également poser toutes vos questions sur l’accompagnement que peut apporter le Syndicat des bassins versants du Bandiat et de la Tardoire pour la mise en place de tels systèmes d’abreuvement.

Sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 14:00:00

fin : 2024-03-19 16:00:00

Parking du lac de Saint-Estèphe

Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine marion.cagnimel@symbabt.fr

L’événement Festival nature La Chevêche Abreuvement du bétail et milieux aquatiques Saint-Estèphe a été mis à jour le 2024-03-13 par PNR Périgord-Limousin