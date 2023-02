Festival Nature et Randonnée Belleville-en-Caux Belleville-en-Caux Catégories d’Évènement: Belleville-en-Caux

Seine-Maritime

Festival Nature et Randonnée, 10 juin 2023, Belleville-en-Caux Belleville-en-Caux. Festival Nature et Randonnée Belleville-en-Caux Seine-Maritime

2023-06-10 – 2023-06-10 Belleville-en-Caux

Seine-Maritime Belleville-en-Caux L’Office de Tourisme Terroir de Caux, en collaboration avec la Maison de la Chasse, vous propose d’allier découverte de la nature et sport en extérieur lors du Festival Nature et Randonnée. A vélo ou à pied, vous pourrez pratiquer votre sport préféré sur les pistes vertes, qui représentent 5 itinéraires différents! Au programme : – Randonnées pédestres et cyclo

– Rallye des Familles avec le département Seine-Maritime

– Village Nature : ateliers nature, animations sportives

– Course d’orientation

– Restauration sur place Le reste du programme sera confirmé prochainement…. L’Office de Tourisme Terroir de Caux, en collaboration avec la Maison de la Chasse, vous propose d’allier découverte de la nature et sport en extérieur lors du Festival Nature et Randonnée. A vélo ou à pied, vous pourrez pratiquer votre sport préféré sur les pistes vertes, qui représentent 5 itinéraires différents! Au programme : – Randonnées pédestres et cyclo

– Rallye des Familles avec le département Seine-Maritime

– Village Nature : ateliers nature, animations sportives

– Course d’orientation

– Restauration sur place Le reste du programme sera confirmé prochainement…. Belleville-en-Caux

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Belleville-en-Caux, Seine-Maritime Autres Lieu Belleville-en-Caux Adresse Belleville-en-Caux Seine-Maritime Ville Belleville-en-Caux Belleville-en-Caux lieuville Belleville-en-Caux Departement Seine-Maritime

Festival Nature et Randonnée 2023-06-10 was last modified: by Festival Nature et Randonnée Belleville-en-Caux 10 juin 2023 Belleville-en-Caux Belleville-en-Caux Seine-Maritime seine-maritime

Belleville-en-Caux Belleville-en-Caux Seine-Maritime