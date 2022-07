Festival nature d’Aulon Aulon Aulon Catégories d’évènement: Aulon

Hautes-Pyrénées A l’occasion de la 9ème édition du Festival Nature d’Aulon, les structures qui œuvrent en faveur de la connaissance, de la conservation de la biodiversité animale et végétale vous proposeront de nombreuses animations à l’attention de la jeunesse mais aussi du grand public. Cette manifestation, organisée par l’association « la Frênette », gestionnaire de la Réserve naturelle régionale d’Aulon, intègre une démarche éco-responsable. Retrouvez les gardes-moniteurs et les hôtesses d’accueil du Parc national des Pyrénées pour une animation sur la biodiversité +33 5 62 39 52 34 Aulon

