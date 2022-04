Festival Nature 2022 Parc de Majolan, 6 mai 2022, Blanquefort.

Festival Nature 2022

du vendredi 6 mai au dimanche 8 mai à Parc de Majolan

Le Festival Nature 2022 aura lieu du vendredi 6 au dimanche 8 mai 2022 ! C’est LE week-end champêtre de l’année ! Mettez votre plus beau chapeau de paille et direction la Vacherie, puis le parc de Majolan pour découvrir les animations ou spectacles sur le thème de la nature et du développement durable. Transhumance, ferme pédagogique, marché de producteurs… Les organisateurs vous promettent un programme riche et festif ! Vous pourrez vous restaurer sur place le samedi midi et soir, le dimanche midi et goûter les deux après-midis ! A la carte : produits locaux à déguster en direct avec les producteurs (charcuteries, fromages, huîtres, vins, etc. et repas avec les foodtrucks et triporteurs). Plus d’informations sur [www.ville-blanquefort.fr](http://www.ville-blanquefort.fr)

Entrée libre ou sur inscription

