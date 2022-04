Festival Natural Games (NG) 2022 Millau Millau Catégories d’évènement: Aveyron

Millau

Festival Natural Games (NG) 2022 Millau, 23 juin 2022, Millau. 3 rue Pasteur

2022-06-23 – 2022-06-26

3 rue Pasteur Aveyron Millau EUR 0 35 Cet événement unique rassemble les meilleurs grimpeurs, kayakistes, slackliners, parapentistes et riders VTT du monde au coeur d’un territoire authentique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ne manquez pas le rendez-vous ultime des sports outdoor et de la musique ! Les Natural Games débarquent en exclusivité en Aveyron, dans le sud de la France, à Millau. Cet événement unique rassemble les meilleurs grimpeurs, kayakistes, slackliners, parapentistes et riders VTT du monde au coeur d’un territoire authentique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. NG

