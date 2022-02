Festival National des Vieilles Mécaniques de Montcléra Montcléra Montcléra Catégories d’évènement: Lot

2022-07-30 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-31 18:30:00 18:30:00

Montcléra Lot Montcléra Exposition de :

– Tracteurs, motoculteurs, moteurs fixes.

– Camions, voitures et motos anciennes.

– Machines à vapeur, batteuses, etc…

Restauration sur place. 30ème édition du festival des Vieilles Mécaniques Cazals-Montcléra.

Ces journées sont destinées à faire découvrir des machines et matériels anciens en parfait état.

Ambiance festive garantie !

