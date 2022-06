FESTIVAL NATIONAL DE THÉÂTRE AMATEUR – VOYAGEUR SANS BAGAGE

2022-07-01



2022-07-01 – 2022-07-01 Comédie dramatique de Jean Anouilh par l’Atelier du courant d’air de Marseille (Bouches du Rhône). Gaston est un amnésique de guerre, un homme sans passé comme un voyageur sans bagage. En recherchant sa famille, on le présente aux Renaud. Là, les secrets refont surface. Mais l’héritage est trop lourd à assumer.

Une œuvre émouvante de Jean Anouilh sur les thèmes de la mémoire, de la guerre, du passé, de la société bourgeoise, de la pureté, de la nostalgie de l’enfance. dernière mise à jour : 2022-06-20 par

