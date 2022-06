FESTIVAL NATIONAL DE THÉÂTRE AMATEUR – THE GREAT DISASTER

FESTIVAL NATIONAL DE THÉÂTRE AMATEUR – THE GREAT DISASTER, 30 juin 2022, . FESTIVAL NATIONAL DE THÉÂTRE AMATEUR – THE GREAT DISASTER



2022-06-30 21:00:00 – 2022-06-30 Comédie dramatique de Patrick Kermann par la Compagnie de l’encre de La Chapelle Saint-Mesmin

(Loiret). Giovanni Pastore est descendu de ses montagnes du Frioul. Il est parti chercher du travail ; a traversé l’Italie, la France, l’Allemagne. Il finit par trouver une place : plongeur sur le Titanic, face à d’immenses bacs à vaisselle et à 3177 petites cuillères… et face à l’iceberg qui déchirera la coque du bateau le 14 avril 1912 à 23h40. Une épopée humaine et maritime pour 2001 personnages !

Giovanni Pastore a laissé là-haut, chez lui, la fontaine de sa grand-mère, la main froide de Cécilia. Il a toujours été l’immigré, l’ouvrier, l’homme à tout faire. Changeant de nom, au gré de ses espoirs d’intégration. Puis Giovanni trouve une « bonne place » sur le Titanic. Pour finir, il coule ! Mais sous les flots il raconte toujours inlassablement la même histoire, celle de la terre et de l’enfance perdues, de l’amour enfin retrouvé. Il raconte l’histoire des troisièmes classes, ceux jamais comptabilisés, les laissés pour- compte de toutes les nations qui espéraient gagner la terre promise du travail offert.

Il raconte l’histoire du grand désastre et des petits désastres. Sur le plateau, un acteur, une petite cuillère et du théâtre. Olivier Dutilloy s’empare avec magnificence de cette histoire mouvante et émouvante. Sa langue fait claquer les syllabes, hacher les phrases, nous emporte dans des flots d’images. Une écriture tel un rayonnant sourire mélancolique

plein de cynisme.

