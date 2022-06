FESTIVAL NATIONAL DE THÉÂTRE AMATEUR – RUE DES PETITS OUTRAGES

FESTIVAL NATIONAL DE THÉÂTRE AMATEUR – RUE DES PETITS OUTRAGES



2022-06-26 21:00:00 – 2022-06-26 Comédie de Claude Bourgeyx par l’Atelier de la Gare (Toulouse). Ras le bol du quotidien et de ses aléas ?

Bienvenue dans « la Rue des petits Outrages ». Vous y découvrirez le quotidien loufoque et surréaliste de ses habitants, passants, travailleurs.

Ils y abordent leurs petits tracas, se posent des questions existentielles, font la fête, s’inquiètent du monde et surtout font de cette rue un centre de gravité pour certains personnages aussi vivants que farfelus. dernière mise à jour : 2022-06-20 par

