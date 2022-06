FESTIVAL NATIONAL DE THÉÂTRE AMATEUR – LE HORLA

2022-06-28 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-28 Adaptation littéraire d’après Guy de Maupassant par le Théâtre Solaire de Montpellier (Hérault). Un homme est peu à peu persuadé qu’un être invisible vit près de lui et se nourrit de sa vie pendant son sommeil. Est-il victime d’hallucinations, devient-il fou, ou bien est-il la première victime d’un être surnaturel ? A travers son journal intime, nous rencontrons cet homme qui paraît sain d’esprit, découvrons les différents phénomènes auxquels il est confronté, suspendus que nous sommes pendant une heure à son destin, jusqu’à en découvrir l’issue… dernière mise à jour : 2022-06-20 par

