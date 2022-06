FESTIVAL NATIONAL DE THÉÂTRE AMATEUR – LA NONNA

2022-06-29 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-29 Comédie Roberto Cossa par Les Baladins de Marly le Roi (Yvelines). Pane… Vino… Formaggio… La Nonna, la grand-mère à l’italienne a faim à longueur de journée. Toute la famille trime pour la nourrir.

Adieu beaux rêves de richesse sur le Nouveau Monde !…

Ils sont engloutis par l’appétit de La Nonna. La Nonna dévore tout ce qu’elle trouve sur son passage, elle n’a conscience ni du bien ni du mal, elle fait des ravages autour d’elle. On est en plein drame et pourtant on rit jusqu’au bout de cette fable grotesque. dernière mise à jour : 2022-06-20 par

