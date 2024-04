Festival National de Bellac MU.e Théâtre du Cloître Bellac, vendredi 5 juillet 2024.

Ils disparaissent. Combien depuis que nous parlons ? . MU.e c’est l’histoire d’une évaporation virale et massive celle de la jeunesse dans une société à quelques dizaines d’années devant la nôtre. C’est aussi une fiction dans la fiction qui demande ses comptes à la réalité. Mais à quelle réalité ? Celle de la pièce que nous allons jouer devant vous ou celle que nous vivons tous pour de vrai ? Ce qui noue ces trois espace-temps, c’est la peur et le rêve.

La peur et le rêve engendrant méfiance envers le monde et désir de métamorphose. MU.e est une intrigue à plusieurs entrées qui parle de la responsabilité et de la peur sous fond d’un appel ultime lancé par la jeunesse à la face de la société. 5 5 EUR.

Théâtre du Cloître Rue Lafayette

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine info@theatre-du-cloitre.fr

