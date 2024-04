Festival National de Bellac DJ Régine Tonic’ Rue Lafayette Bellac, mercredi 3 juillet 2024.

REGINE c’est le style, le son, la sélection !

C’est Nancy Sinatra sous acide et Patti Smith sous speed, Iggy Pop sous codéine et Nick Cave au grenier.

Chaque mix de Régine c’est un bonbon pour les oreilles et une claque sur les fesses ! Depuis 2019, elle fait fondre les dancings et a fait augmenter de plus de 50 % les problèmes de lumbago dans chaque ville où elle est passée.

Garage, 60’s, Psyché, freakbeat, Soul, Groove, Postpunk, Electro, Synth wave… Selon l’humeur et l’envie, tout y passe ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-03 22:30:00

fin : 2024-07-03 00:00:00

Rue Lafayette Jardins du Cloître

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine info@theatre-du-cloitre.fr

L’événement Festival National de Bellac DJ Régine Tonic’ Bellac a été mis à jour le 2024-04-08 par SPL Terres de Limousin